Jamal Musiala może opuścić Bayern

Według mediów gwiazdor odrzuca możliwość przedłużenia kontraktu

Ochotę na transfer piłkarza ma Liverpool

Jamal Musiala zamieni Bayern na Liverpool?

Jamal Musiala to jeden z najlepiej zapowiadających się piłkarzy młodego pokolenia. 21-latek jest pewnym punktem drużyny Bayernu Monachium, ale już niedługo może się to zmienić. Media spekulują, że piłkarz nie ma ochoty na dłuższą grę w Niemczech i liczy na transfer do Premier League.

Najnowsze informacje o sytuacji Musiali przekazał serwis Football Insider, który uważa, że Niemiec odrzucił ofertę nowego kontraktu. Natomiast głównym kandydatem do zatrudnienia gwiazdora stał się Liverpool.

Wielkie znacznie w tej kwestii ma powrót Michaela Edwardsa do Liverpoolu na stanowisku dyrektora ds. operacji piłkarskich. To właśnie ten człowiek będzie nadzorował działania transferowe i może skutecznie poprowadzić proces negocjacji w celu pozyskania utalentowanego niemieckiego zawodnika.

