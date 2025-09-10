Milik został zaoferowany klubowi z Rosji

Arkadiusz Milik wciąż nie znalazł nowego klubu, a jego przyszłość w Juventusie jest przesądzona. Jak informuje włoski dziennikarz Nicolo Schira, napastnik został ostatnio zaoferowany jednemu z zespołów z ligi rosyjskiej.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus chce rozstać się z Milikiem

Kariera Arkadiusza Milika od wielu miesięcy stoi w miejscu. Polski napastnik nie rozegrał meczu od półtora roku z powodu urazu, którego nabawił się tuż przed Euro 2024. W międzyczasie pojawiały się informacje o możliwym powrocie do gry, jednak komplikacje zdrowotne wciąż odwlekały jego powrót na boisko.

Juventus stracił cierpliwość i nie zgłosił Arka Milika do Ligi Mistrzów, co jest jasnym sygnałem, że nie widzi dla niego miejsca w zespole. Od dłuższego czasu mówi się o odejściu reprezentanta Polski, a ostatnio pojawiły się informacje o możliwych przenosinach do Turcji. Media donosiły o zainteresowaniu Trabzonsporu, z którym piłkarz miał osiągnąć wstępne porozumienie.

Teraz jednak na horyzoncie pojawił się nowy trop. Nicolo Schira ujawnił, że Milik został zaproponowany rosyjskiemu klubowi przez pośrednika. – Milik został zaoferowany rosyjskiemu klubowi. Polak nie jest w planach Juventusu, a jego pensja jest wysoka (1,8 mln euro na rok). On sam nie zagrał w meczu od 18 miesięcy – podkreślił włoski dziennikarz.

Milik w barwach Juventusu wystąpił 75 razy i zdobył 17 bramek. Wcześniej grał m.in. w Napoli i Ajaksie, a dziś jego wartość na rynku transferowym wynosi około dwóch milionów euro. Kontrakt ze Starą Damą obowiązuje do 2026 roku, lecz coraz więcej wskazuje na to, że klub będzie chciał jak najszybciej znaleźć kupca i zejść z kosztownego kontraktu napastnika.

