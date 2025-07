Jagiellonia z transferową ofensywą. Dyrektor mówi o konkretnych pozycjach

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Jagiellonia blisko dwóch kolejnych transferów

Jagiellonia Białystok w minionym sezonie zaprezentował się z bardzo dobrej strony zarówno w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, jak i Ligi Konferencji Europy. Duma Podlasia dotarła w tych drugich rozgrywkach aż do ćwierćfinału, a z kolei w lidze udało zająć się trzecie miejsce po ostatnim meczu sezonu z Pogonią Szczecin. To powoduje, że kolejny sezon drużyna Adriana Siemieńca spędzi w Europie, ale jednocześnie stawia to wymagania.

Wiadomo, że z klubem wraz z końcem sezonu pożegnało się kilku bardzo ważnych graczy. Teraz trzeba ich stopniowo zastępować i to się udało. W ostatnim czasie klub przeprowadził ciekawe ruchy do linii defensywnej, a teraz kolejne transfery są tylko kwestią czasu. Łukasz Masłowski w rozmowie z „Kanałem Sportowym” potwierdza, że wkrótce kibice powinni doczekać się kolejnych dwóch nowych graczy.

– Na pewno ściągniemy jeszcze dwóch piłkarzy. Będzie to środkowy pomocnik i skrzydłowy. Przynajmniej na ten moment. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Dodam, że będą to zawodnicy ocenieni dobrze, jeśli chodzi o potencjał, a nie to, co mają zapisane w CV. Jeden i drugi to będą Europejczycy – powiedział dyrektor sportowy Jagiellonii w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

