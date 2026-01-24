Jagiellonia wypożyczyła obrońcę. Trafił do Betclic 1. ligi

Jagiellonia Białystok właśnie poinformowała, że Cezary Polak do końca sezonu będzie przybywał na wypożyczeniu w zespole Miedzi Legnica. Młody piłkarz w tym sezonie pełnił rolę głównie rezerwowego.

PressFocus Na zdjęciu: Cezary Polak

Miedź Legnica ma nowego obrońcę, prosto z Jagiellonii

Jagiellonia Białystok wkrótce rozpocznie niezwykle intensywny okres w tym sezonie. Przed Białostoczanami bowiem zarówno mecze w fazie play-off, jak i walka o mistrzostwo Polski w PKO Ekstraklasie. Może się okazać, że każde starcie będzie kluczowe do finalnego sukcesu, a na taki liczą fani.

Dlatego też zespół Dumy Podlasia w ostatnim czasie rozpoczął wzmocnienia. Raptem wczoraj klub przeprowadził pierwszy, ale – jak się wydaje – solidny transfer nowego defensora. To wzmocnienie lewej strony defensywy pozwoliło na wypożyczenie Cezarego Polaka, o czym właśnie poinformował klub w mediach społecznościowych. 22-letni gracz do końca sezonu przebywać będzie bowiem w pierwszoligowej Miedzi Legnica, która walczyć ma o awans do PKO Ekstraklasy.

Co ciekawe, wcześniej Polak intensywnie łączony był z transferem do ŁKS-u Łódź, ale jak się okazuje, Legniczanie wyprzedzili drużynę Grzegorza Szoki w wyścigu o tego gracza. W tym sezonie były młodzieżowy reprezentant Polski rozegrał sześć spotkań w pierwszym zespole Jagiellonii i zdobył jednego gola. W sumie na koncie ma 22 takie występy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro. W umowie zawartej pomiędzy klubami nie ma informacji o możliwości wykupu defensora.

