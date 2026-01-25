Transfer na finiszu przygotowań. Jagiellonia pokazała ambicje

Jagiellonia Białystok ma ambitne plany związane z drugą częścią sezonu w PKO BP Ekstraklasie. W niedzielę 25 stycznia biuro prasowe klubu ogłosiło natomiast nowy transfer.

fot, Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Samed Bazdar został nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok wróciła już z tureckiego zgrupowania przed rundą wiosenną. Żółto-czerwoni jednocześnie są na ostatniej prostej przygotowań do wznowienia rozgrywek. Tymczasem na tydzień przed pierwszym oficjalnym spotkaniem w 2026 roku ekipa z Białegostoku pozyskała nowego gracza.

„Do Żółto-czerwonych dołączył nowy napastnik. Jest nim Samed Bazdar, który trafił do Białegostoku na mocy wypożyczenia do końca sezonu 2025/26 z opcją wykupu z hiszpańskiego Realu Saragossa. Będzie występował z numerem 14” – brzmi wiadomość opublikowana w mediach Jagiellonii.

11-krotny reprezentant Bośni i Hercegowiny to zawodnik, który w swoim piłkarskim CV ma również występy w Partizanie Belgrad. Z kolei w lipcu 2024 roku 21-latek dołączył do ekipy z Hiszpanii. W trwającym sezonie w barwach Realu Saragossa wystąpił jak dotąd w dziewięciu meczach, notując jedno trafienie oraz jedną asystę. Obecny kontrakt napastnika z drużyną z LaLiga 2 obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

Jagiellonia nie była jedynym klubem zainteresowanym Bazdarem. Zawodnik znajdował się również na radarze takich ekip jak Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Gil Vicente, VfL Bochum oraz FC Schalke 04.

Jagiellonia w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzy się w roli gościa z Widzewem Łódź. Mecz odbędzie się 31 stycznia o godzinie 17:30.