Jagiellonia pożegna dwóch piłkarzy. Dostali zgodę na znalezienie nowego klubu

Tomas Silva i Marcin Listkowski dostali wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu - poinformował Jakub Śliżewski na platformie X. Doniesienia w pokoju twitterowym potwierdził prezes Jagiellonii, Ziemowit Deptuła.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Marcin Listkowski i Tomas Silva na wylocie z Jagiellonii

Jagiellonia Białystok po sfinalizowaniu dziewięciu transferów zdecydowała się uszczuplić kadrę pierwszego zespołu. Najnowsze informacje sugerują, że na wylocie znalazło się dwóch zawodników. Jak przekazał Jakub Śliżewski wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu dostali Marcin Listkowski i Tomas Silva. W pokoju twitterowym potwierdził to prezes Ziemowit Deptuła.

Listkowski trafił do Białegostoku przed rokiem z włoskiego Lecce. Rundę wiosenną spędził jednak na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin. W barwach Dumy Podlasia rozegrał jedynie 18 spotkań, ale nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

Tomas Silva również dołączył do drużyny latem 2024 roku. Przeniósł się do Polski na zasadzie wolnego transferu z Vizeli. W Jagiellonii prawy obrońca nie pełnił roli zawodnika wyjściowej jedenastki. Łącznie uzbierał 28 spotkań, zdobywając jednego gola. Warto dodać, że kontrakty obu graczy wygasają wraz z końcem czerwca przyszłego roku.

Podopieczni Adriana Siemieńca na ten moment zajmują dopiero 13. miejsce w Ekstraklasie. Po dwóch meczach mają na swoim koncie 3 punkty. Jagiellonia ma jednak o jedno spotkanie w lidze rozegrane mniej ze względu na przełożenie ostatniego starcia z Motorem Lublin.