Jagiellonia powinna sprzedać Pietuszewskiego?! Boniek doradza

Jagiellonia powinna sprzedać Oskara Pietuszewskiego, a dziesięć milionów to dobra suma. Tak twierdzi Zbigniew Boniek, który na antenie "Prawdy Futbolu" stwierdził, że na więcej nie ma wielkich szans.

Dziurek / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski powinien zostać sprzedany? Boniek komentuje

Oskar Pietuszewski to bez cienia wątpliwości jedno z najgorętszych w ostatnim czasie nazwisk na naszym rynku transferowym. Nie ma bowiem żadnych wątpliwości, że mówimy o jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy w PKO Ekstraklasie i to być może w ostatnich latach. Dlatego też coraz więcej wskazuje na to, że już zimą skrzydłowy Jagiellonii Białystok przeniesie się do innego zespołu. W tym kontekście przede wszystkim słychać o FC Porto.

Portugalski klub, w barwach którego już grają Jan Bednarek i Jakub Kiwior, jest mocno zainteresowany i już negocjuje transfer Pietuszewskiego. Mowa mniej więcej o 10 milionach euro, co zdaniem niektórych jest zbyt małą kwotą, choć obiektywnie spoglądając na sprawę, trudno spodziewać się znacznie wyższej sumy. Podobnego zdania jest Zbigniew Boniek, który w rozmowie z „Prawdą Futbolu” Romana Kołtonia powiedział, że Jagiellonia powinna zaakceptować tę ofertę.

– Nie czekałbym. 10 milionów plus bonusy, plus jakiś procent z ewentualnej sprzedaży to dobra propozycja. Młodzi zawodnicy to dopiero szansa na dobrego zawodnika. Pewnie w FC Porto wymyślili sobie, że jak dziś wyłożą za Pietuszewskiego 10 milionów, to za 3 lata zarobią na nim 40 milionów – to normalne. Polski piłkarz z Polski nie może pójść z tę kwotę. Musi pójść gdzieś tam i stamtąd do góry już za inne pieniądze – powiedział Boniek na antenie Prawdy Futbolu.

