Jagiellonia złożyła ofertę byłemu reprezentantowi Niemiec do lat 21

Jagiellonia Białystok chce, aby do zespołu dołączył Florian Flick. Były reprezentant Niemiec do lat 21 otrzymał ofertę kontraktu. Na ten moment nie doszło do rozmów z klubem pomocnika - informuje Sky Sport.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Florian Flick otrzymał ofertę kontraktu od Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok jest o krok od awansu do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Po pierwszym meczu z Silkeborgiem wypracowali sobie minimalną zaliczkę, wygrywając na wyjeździe (1:0). Rewanż odbędzie się w czwartek (14 sierpnia) na Chorten Arenie w Białymstoku.

W międzyczasie władze białostockiego klubu wciąż myślą o wzmocnieniach kadry pierwszego zespołu. Z najnowszych informacji wynika, że w kręgu zainteresowań Dumy Podlasia znalazł się Florian Flick. 25-latek to były reprezentant Niemiec do lat 21, a obecnie piłkarz FC Nurnberg, która występuje na poziomie 2. Bundesligi. W aktualnym zespole gra od sezonu 2023/2024. Wcześniej był związany z Schalke.

Jak przekazał dziennikarz Dennis Bayer, pomocnik otrzymał ofertę kontraktu od Jagiellonii. Mimo to kwestia transferu wciąż nie jest przesądzona. Na ten moment nie doszło do rozmów pomiędzy 3. drużyną poprzedniego sezonu Ekstraklasy a niemieckim klubem.

Ponadto Flick cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Oprócz Jagiellonii w grze są także inne zespoły z Ekstraklasy, a dokładnie Legia Warszawa i Pogoń Szczecin. Natomiast żadna z nich nie złożyła jeszcze oferty wychowankowi SV Waldhof Mannheim.

Flick w poprzednim sezonie zagrał 21 spotkań w 2. Bundeslidze, gdzie zdobył jedną bramkę. Łącznie uzbierał 822 minuty w lidze.