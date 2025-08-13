Młody bramkarz Rakowa na celowniku Włochów! [NASZ NEWS]

Raków Częstochowa przygotowuje się do rewanżu w Lidze Konferencji UEFA, gdzie musi odrabiać jednobramkową stratę. W tle toczą się również rozmowy transferowe, zarówno "in" jak i "out". Z informacji goal.pl wynika, że klub spod Jasnej Góry może opuścić utalentowany bramkarz.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

W bramce zawsze coś się dzieje

W Rakowie od kilku lat dochodzi do ciekawych transferów na pozycję bramkarza. Oczywiście, najgłośniejszy był transfer Vladana Kovacevicia, który potem zamienił Częstochowę na Sporting Lizbona. Klub szybko znalazł jednak godnego następcę w osobie Kacpra Trelowskiego.



Generalnie Raków ma kilku młodych bramkarzy, bo przecież niedawno do klubu dołączył Oliwier Zych, piłkarz Aston Villi. A skoro o młodzieży mowa, to z informacji goal.pl wynika, że wkrótce może dojść do ciekawego transferu. Jak ustaliliśmy, klub może opuścić 16-letni Karol Góralczyk.

Wodzisław – Częstochowa – Turyn?

To bramkarz Akademii Rakowa, który jest też reprezentantem Polski do lat 16. Swój pierwszy kontrakt z Rakowem podpisał w kwietniu 2024 roku. Do Częstochowy przeniósł się z Odry Wodzisław. A bardzo możliwe, że już wkrótce kolejna przeprowadzka przed nim, bo z naszych informacji wynika, że piłkarzem mocno zainteresowane jest włoskie Torino.



Jeśli dojdzie do tej przeprowadzki to Góralczyk nie będzie oczywiście pierwszym Polakiem w tym klubie, bo w Torino grali nasi zawodnicy zarówno w pierwszej drużynie (Kamil Glik, Karol Linetty) jak i w młodzieżowych (choćby niedawno Jakub Krzyżanowski). Oczywiście w przypadku Góralczyka w grę wchodziłaby ta druga ścieżka.



