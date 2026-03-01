Jagiellonia musi zapłacić za niego duże pieniadzę. To byłby rekord transferowy

15:56, 1. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP Sportowe Fakty

Jagiellonia Białystok, jeśli chce, żeby Andy Pelmard został w klubie, musi zapłacić za niego rekordowe pieniądze. Duma Podlasia ma w umowie klauzule wykupu o wartości 1,5 mln euro - informuje serwis WP Sportowe Fakty.

Adrian Siemieniec
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Andy Pelmard może zostać najdroższym piłkarzem w historii Jagiellonii

Jagiellonia Białystok latem ubiegłego roku przeprowadziła ciekawy transfer. Do klubu na zasadzie wypożyczenia z Clermont Foot trafił Andy Pelmard. Reprezentant Madagaskaru spisuje się w Ekstraklasie bardzo dobrze, więc nic dziwnego, że coraz częściej mówi się o jego przyszłości. Z informacji WP Sportowe Fakty wynika, że Białostoczanie mają możliwość wykupu zawodnika za 1,5 mln euro.

Jeśli zdecydują się wykupić Pelmarda, będzie to oznaczało, że pobiją rekord transferowy. Jeszcze nigdy w historii Jagiellonia nie zapłaciła za jednego piłkarza tak dużych pieniędzy. Najdroższym graczem, jakiego kiedykolwiek kupili jest Kajetan Szmyt za 700 tysięcy euro. O ewentualnym sprowadzeniu 25-latka na stałe opowiedział dziennikarz Ethan Daudel ze stacji M6.

Nie znam możliwości finansowych Jagiellonii, ale patrząc na poziom, jaki prezentuje tam Pelmard, to Clermont z pewnością będzie chciał go sprzedać za dobre pieniądze i raczej nie zejdzie z ustalonej kwoty – mówił Ethan Daudel w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Prawdopodobnie będzie też większa liczba chętnych niż w poprzednim sezonie, choć tu odpadnięcie polskiego klubu z Europy może mieć negatywny skutek: mniej możliwości jego oglądania to i mniej potencjalnych chętnych. Na pewno obecna drużyna to dla niego dobre miejsce, bo stał się tam kluczowym zawodnikiem i wyraźnie odzyskał pewność siebie – dodał.

Pelmard w tym sezonie wystąpił w 16 meczach, w których zanotował jedną asystę.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź