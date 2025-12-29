Jagiellonia ma plan na Pululu. Masłowski przemówił ws. transferu

Afimico Pululu ma ważny kontrakt z Jagiellonią Białystok do końca sezonu. W grę wchodzi transfer w styczniu, o czym ostatnio jest coraz głośniej. Łukasz Masłowski zdradził plan ws. piłkarza w rozmowie z serwisem Meczyki.pl.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia chce zatrzymać Pululu do końca sezonu

Jagiellonia Białystok w najbliższych tygodniach może stracić dwóch kluczowych zawodników. Po pierwsze Oskar Pietuszewski dogadał się z FC Porto, a transfer wydaje się kwestią czasu. Po drugie za pół roku dobiega końca kontrakt Afimico Pululu. Kongijczyk podobnie jak jego młodszy kolega wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. Ostatnio pojawiła się informacja o ofercie z Egiptu.

Do sytuacji związanej z Pululu odniósł się dyrektor sportowy Dumy Podlasia – Łukasz Masłowski. W rozmowie z serwisem Meczyki.pl zdradził, że mimo dużego zainteresowania piłkarzem, Jagiellonia chce zatrzymać napastnika do końca sezonu.

– Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej oferty za Afimico Pululu. Jest sporo szumu o kierunkach zagranicznych, ale nikt z nami nie rozmawiał. Podobnie Widzew. Czy toczą się rozmowy z przedstawicielami piłkarza? Tego nie wiem, ale przypominam, że jest grudzień. Według przepisów propozycje kontraktu można składać na pół roku przed końcem umowy – powiedział Łukasz Masłowski.

– Nasz plan to zatrzymać Afimico do końca sezonu. Mamy swoje cele sportowe i finansowe do spełnienia. Możemy podnieść duże pieniądze z boiska. Z Pululu w składzie. Więc zobaczmy co niedaleka przyszłość przyniesie – zdradził w rozmowie z serwisem Meczyki.pl.

Pululu trafił do Białegostoku latem 2023 roku z Greuther Furth na zasadzie wolnego transferu. Łącznie w klubie wystąpił w 116 meczach, w których zdobył 48 goli i zanotował 11 asyst.