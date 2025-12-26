Pululu dostał ofertę nie do odrzucenia! Gigant ruszył po gwiazdę Jagiellonii

Afimico Pululu ma kontrakt z Jagiellonią Białystok do końca sezonu. Jak informuje serwis Africafoot napastnik dostał ofertę życia. Al-Ahly proponuje mu wynagrodzenie rzędu 1,5 mln dolarów rocznie.

Oferta życia dla Pululu! Al-Ahly rozbije dla niego bank

Afimico Pululu to jeden z kilku topowych zawodników w Ekstraklasie, którym latem wygasa kontrakt. Wiele wskazuje na to, że Kongijczyk nie przedłuży umowy i latem poszuka nowych wyzwań. Na brak zainteresowania narzekać nie może, ponieważ regularnie dostaje wiele ofert. W kontekście przyszłości 26-latka Goal.pl pisał m.in. o Widzewie Łódź.

Inną ciekawą opcją zwłaszcza pod względem finansowym wydaje się Al-Ahly. Drużyna z Egiptu od dłuższego czasu interesuje się Pululu, o czym jako pierwszy informował Piotr Koźmiński z Goal.pl. Nowe informacje przekazał serwis Africafoot, sugerując, że piłkarz ma na stole ofertę kontraktu nie do odrzucenia.

Al-Ahly prowadzi zaawansowane rozmowy z otoczeniem Pululu. Co ciekawe w grę wchodzi styczniowy transfer, ponieważ nie chcą czekać do lata. Zawodnik otrzymał ofertę rzędu 1,5 miliona dolarów rocznie, jeśli zostanie zaakceptowana, wtedy przejdą do rozmów z Jagiellonią.

Egipcjanie zwrócili się do Pululu po tym, jak stało się jasne, że nie uda im się sprowadzić Ibrahimy Diabate. GAIS, czyli klub iworyjskiego piłkarza żądał za niego ponad 2,5 mln euro, co było kwotą zdecydowanie za dużą dla Al-Ahly.

Pululu gra w Jagiellonii od sezonu 2023/2024, gdy dołączył do zespołu na zasadzie wolnego transferu z Greuther Furth. Łącznie w barwach Dumy Podlasia rozegrał 116 spotkań, w których zdobył 48 goli i zanotował 11 asyst.