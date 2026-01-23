Jagiellonia ogłosiła. Ważne wzmocnienie defensywy stało się faktem

Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Guilherme Montoia

Jagiellonia potwierdziła pierwszy transfer tej zimy

Jagiellonia Białystok do tej pory w zimowym okienku transferowym była dość pasywna na rynku transferowym. To przede wszystkim ze względu na fakt, że po sprzedaży Oskara Pietuszewskiego kilka tematów wzmocnień – mówiąc kolokwialnie – się wysypało. Łukasz Masłowski mówił wówczas, że kluby zauważyły, że Duma Podlasia ma więcej środków do dyspozycji i zaczęto podbijać ceny.

Niemniej brak zimowych transferów to już przeszłość, bowiem Białostoczanie właśnie ogłosili pierwsze w 2026 roku wzmocnienie. Nowym piłkarzem Jagiellonii został Guilherme Montoia, a więc 22-letni lewy obrońca, który ostatnio związany był z zespołem portugalskiego CF Estrela Amadora. Defensor przeniósł się do PKO Ekstraklasy na zasadzie transferu definitywnego i podpisał kontrakt do końca czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Guilherme Montoia w tym sezonie rozegrał w sumie 12 spotkań, z czego jedenaście na poziomie ligi portugalskiej. W sumie w tamtejszej elicie ma 22 występy. W przeszłości związany był z młodzieżowymi zespołami Benfiki Lizbona oraz reprezentacji swojego kraju, w której regularnie grywał. Miał okazję trzykrotnie zagrać w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Serwis „Transfermarkt” wycenia Portugalczyka na 500 tysięcy euro.

