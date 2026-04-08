Jadon Sancho łączony z wielkim transferem. Skrzydłowy musi spełnić ważny warunek

Jadon Sancho znajduje się na liście życzeń Borussii Dortmund. Florian Plettenberg potwierdził, że niemiecki klub może pozyskać skrzydłowego, ale zawodnik musi zgodzić się na obniżkę pensji.

Borussia Dortmund naciska na transfer Jadona Sancho

Jadon Sancho na początku września przeniósł się z Manchesteru United do Aston Villi w ramach wypożyczenia. Nic nie wskazuje na to, żeby angielski skrzydłowy miał pozostać na Villa Park po zakończeniu sezonu. W bieżącej kampanii 26-latek strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty w 31 występach.

Borussia Dortmund jest otwarta na ponowną współpracę z zawodnikiem, pamiętając o jego błyskotliwym pierwszym okresie w klubie. Christian Falk tłumaczy, że BVB dostrzega teraz w Sancho dużą szansę. Zawodnik jest dostępny za darmo, a jego pensja może być dopasowana do realiów finansowych niemieckiego klubu.

Skrzydłowy imponował w swoim pierwszym pobycie w Dortmundzie, jednak w Premier League nie spełnił oczekiwań. Falk dodaje, że przenosiny na Old Trafford mogły być błędem w jego karierze, podobnie jak w przypadku wielu innych obiecujących zawodników, którzy nie poradzili sobie w wielkim klubie.

Sancho będzie miał teraz szansę na nowy start. Powrót do Dortmundu może okazać się najlepszym sposobem na odbudowanie formy. Warto przypomnieć, że do Manchesteru United przeniósł się w 2021 roku za 85 milionów euro. W zeszłym sezonie był również wypożyczony do Chelsea, która nie zdecydowała się na wykupienie 23-krotnego reprezentanta Anglii.