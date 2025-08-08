Jadon Sancho łączony z hiszpańskim gigantem. Możliwe wypożyczenie

22:27, 8. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sport1.de

Jadon Sancho znajduje się na wylocie z Manchesteru United. Skrzydłowy wzbudził poważne zainteresowanie Atletico Madryt – podał serwis Sport1.de.

Jadon Sancho
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Atletico Madryt zainteresowane Jadonem Sancho

Po rozczarowującym poprzednim sezonie władze Manchesteru United rozpoczęły gruntowną przebudowę składu. Celem było pożegnanie się z zawodnikami, którzy nie spełniali oczekiwań i nie realizowali wizji Rubena Amorima. Portugalczyk od pierwszych dni pracy na Old Trafford jasno dał do zrozumienia, że zamierza przejąć pełną kontrolę nad szatnią i będzie bezwzględny wobec piłkarzy, którzy nie dostosują się do jego wymagań.

W letnim oknie transferowym na liście do sprzedaży znaleźli się m.in. Antony, Jadon Sancho oraz Alejandro Garnacho. Z klubem pożegnał się już Marcus Rashford, który przeniósł się do FC Barcelony. Najtrudniejsza sytuacja angielskiego skrzydłowego, który znajduje się na liście życzeń m.in. Borussii Dortmund i Juventusu Turyn.

Niemcy rozważają wypożyczenie Sancho z opcją wykupu, co nie do końca odpowiada Manchesterowi United. Czerwone Diabły chciałyby sprzedać Anglika już teraz, by odzyskać choć część z 85 milionów euro, jakie zapłaciły w 2021 roku. Według informacji portalu Sport1.de, nowym kandydatem do pozyskania Sancho jest Atletico Madryt. Hiszpański klub także skłania się ku wypożyczeniu 25-latka, ale musi rozwiązać problem limitu zawodników spoza Unii Europejskiej. Obecnie wszystkie trzy miejsca są zajęte.

Kontrakt Sancho na Old Trafford obowiązuje do czerwca 2026 roku. 23-krotny reprezentant Anglii łącznie rozegrał w barwach Man United 83 mecze i zdobył 12 bramek. W minionym sezonie został wypożyczony do Chelsea, w której mógł liczyć na regularne występy i triumfował w rozgrywkach Ligi Konferencji.

