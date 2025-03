fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland i Jack Grealish

Grealish kolejnym nabytkiem Milanu?

Milan w trakcie zimowego okienka solidnie się wzmocnił, ściągając między innymi takie nazwisk, jak Kyle Walker czy Joao Felix. Mimo ciekawych transferów, Rossoneri w dalszym ciągu zawodzą i po odpadnięciu z Ligi Mistrzów nie radzą sobie także w Serie A. Celem na ten sezon jest miejsce w pierwszej czwórce, co z każdym tygodniem się oddala. Niezależnie od końcowego rezultatu, latem należy znów spodziewać się większych zmian kadrowych na San Siro.

W planach Milanu znajduje się kolejny gwiazdorski transfer z Premier League. Na radarach znajdują się piłkarze krajowych gigantów, w tym chociażby Gabriel Martinelli czy Leandro Trossard. “Give Me Sport” wymienia również Jacka Grealisha, uznając go za faworyta do przenosin do Włoch. Wszystko za sprawą trudnej sytuacji w Manchesterze City. Pep Guardiola na początku kampanii stawiał na niego regularnie, a ostatnio raczej przesiaduje na ławce rezerwowych lub trybunach.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Obywatele szykują rewolucję, a Grealish jest jednym z kandydatów do odejścia. Milan mógłby więc skorzystać z okazji i sprowadzić głośne nazwisko za niewielką kwotę. Choć kontrakt Anglika obowiązuje do 2027 roku, Manchester City nie będzie oczekiwał szalonej kwoty. Klubowi zależy bowiem na tym, aby zrobić miejsce na nowych piłkarzy.

Na przeszkodzie w drodze do transferu może stanąć wynagrodzenie samego Grealisha. Jeśli nie zrezygnuje z dotychczasowej pensji, Milan na pewno nie będzie w stanie go pozyskać.