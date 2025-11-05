Reprezentant Anglii opuści Arabię? Tottenham złoży mu propozycję

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank - trener Tottenhamu Hotspur

Ivan Toney przymierzany do Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur ma zamiar wzmocnić swoją formację ofensywną podczas nadchodzącego zimowego okienka transferowego. Londyński klub chce zwiększyć swoje szanse na zdobycie mistrzostwa Premier League, sięgając po klasowego napastnika, który zapewni większą skuteczność w ataku. Koguty prezentują w tym sezonie ofensywny i atrakcyjny styl gry, ale Thomas Frank uważa, że drużyna potrzebuje jeszcze jednego bramkostrzelnego zawodnika, aby rywalizować z najlepszymi. Niewykluczone, że w zespole z północnego Londynu wyląduje snajper występujący na co dzień w Arabii Saudyjskiej.

Jak poinformował brytyjski serwis TEAMtalk, Tottenham Hotspur jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem Ivana Toneya, który od kilkunastu miesięcy reprezentuje barwy Al-Ahli. Co więcej, londyńczycy mają prowadzić w wyścigu o pozyskanie 29-letniego Anglika. Sam zawodnik ma być otwarty na powrót do Anglii, ponieważ chciałby dać sobie cień nadziei na znalezienie się w kadrze reprezentacji na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Dla Toneya, który w przeszłości błyszczał w Premier League w koszulce Brentfordu, byłaby to doskonała okazja do ponownego zaistnienia na najwyższym możliwym poziomie.

Tottenham Hotspur chciałby wypożyczyć Ivana Toneya, co mogłoby okazać się korzystnym rozwiązaniem dla obu stron. Siedmiokrotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w saudyjskiej ekipie od połowy 2024 roku, kiedy przeniósł się na Bliski Wschód za 42 miliony euro. Skuteczny napastnik, który w północnym Londynie mógłby ponownie współpracować z Thomasem Frankiem, w obecnym sezonie zdobył 11 bramek dla Al-Ahli. Toney może okazać się brakującym ogniwem, które pomoże Tottenhamowi w walce o tytuł.