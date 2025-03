Stal Mielec dokonała hitu transferowego. Jest potwierdzenie

Stal Mielec pochwaliła się zakontraktowaniem na zasadzie wolnego transferu Ivana Cavaleiro. To bardzo doświadczony zawodnik z przeszłością w Premier League oraz Ligue 1. 31-letni Portugalczyk grał dla Wolverhampton Wanderers czy LOSC Lille.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Ivan Cavaleiro zaprezentowany przez Stal Mielec

Stal Mielec poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie darmowego transferu Ivana Cavaleiro. 31-letni skrzydłowy mógł dołączyć do zespołu Biało-Niebieskich po zamknięciu okienka transferowego, gdyż był on dostępny jako wolny agent, bez żadnej kwoty odstępnego. Wcześniej atakującemu skończyła się umowa z poprzednim klubem – ostatnio grał w brazylijskim RB Bragantino.

Dwukrotny reprezentant Portugalii najpierw pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie związał się ze Stalą Mielec krótkoterminowym kontraktem obowiązującym tylko do 30 czerwca 2025 roku. Mimo że w ostatnim czasie kariera doświadczonego lewego napastnika z uwagi na liczne kontuzje nie układała się po jego myśli, to sprowadzenie piłkarza tego kalibru przez ekstraklasowicza śmiało można określić jako hit transferowy.

Ivan Cavaleiro to bowiem zawodnik, który w przeszłości grał na boiskach angielskiej Premier League (59 meczów) oraz francuskiej Ligue 1 (31 spotkań). Wychowanek Benfiki Lizbona przywdziewał koszulki Wolverhampton Wanderers, Fulham, LOSC Lille czy AS Monaco. Piłkarz angolskiego pochodzenia powinien być sporym wzmocnieniem ekipy prowadzonej przez Janusza Niedźwiedzia, o ile będą omijać go problemy zdrowotne.