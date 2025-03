Raków wywiąże się z roli faworyta? Do Częstochowy przyjedzie Lechia

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Lechia przed trudnym zadaniem

Raków Częstochowa podejmie na własnym stadionie Lechię Gdańsk w meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Te drużyny są na dwóch biegunach – ekipa Medalików ma na swoim koncie 43 punkty i zajmuje 3. miejsce w tabeli, natomiast zespół Biało-Zielonych uzbierał dotychczas 21 oczek, przez plasuje się na przedostatniej 17. pozycji w stawce.

Klub z Trójmiasta jest jednak w niezłej formie w rundzie wiosennej, dzięki czemu zwiększył swoje szanse na utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Czy podopieczni Johna Carvera sprawią sensację. Przekonamy się o tym już jutro wieczorem (poniedziałek, 3 marca). Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 19:00.

Oba zespoły imponują formą

Runda wiosenna jest bardzo udana w wykonaniu obu drużyn. Raków Częstochowa uzyskał 7 punktów na 12 możliwych, ostatnio pokonując Górnika Zabrze (1:0) i Lecha Poznań (1:0). W tym czasie Lechia Gdańsk uzbierała tyle samo oczek, a w poprzednich dwóch kolejkach przegrała z Puszczą Niepołomice (0:2) oraz poradziła sobie z Zagłębiem Lubin (3:1).

Mecze drużyny Raków Częstochowa Raków Częstochowa 1 Górnik Zabrze 0 Lech Poznań 0 Raków Częstochowa 1 Raków Częstochowa 1 GKS Katowice 2 Cracovia 0 Raków Częstochowa 0 Raków Częstochowa 2 Motor Lublin 2 Mecze drużyny Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 0 Puszcza Niepołomice 2 Zagłębie Lubin 1 Lechia Gdańsk 3 Lechia Gdańsk 1 Lech Poznań 0 Motor Lublin 1 Lechia Gdańsk 1 Lechia Gdańsk 1 Śląsk Wrocław 0

Medaliki bezlitosne w bezpośrednich starciach

Raków Częstochowa jest bardzo niewygodnym rywalem dla Lechii Gdańsk, co pokazuje statystyki. Jeśli przeanalizujemy poprzednich pięć meczów między tymi zespołami, to odnotujemy bowiem… pięć zwycięstw drużyny Medalików. To oznacza, że w tym czasie ekipa Biało-Zielonych nie zaliczyła żadnej wygranej, a także nie padł ani jeden remis. W 6. kolejce obecnego sezonu Raków Częstochowa wygrał na wyjeździe z Lechią Gdańsk 2:1. Na listę strzelców wpisali się wówczas Rifet Kapić, Patryk Makuch oraz Jonatan Braut Brunes.

Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk: przewidywane składy

Raków Częstochowa Marek Papszun Lechia Gdańsk John Carver Raków Częstochowa Marek Papszun 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Lechia Gdańsk John Carver Rezerwowi 3 Milan Rundić 8 Ben Lederman 9 Patryk Makuch 12 Dusan Kuciak 14 Srdjan Plavsic 15 Jesus Diaz 17 Leonardo Rocha 19 Michael Ameyaw 88 Matej Rodin 4 Andrei Chindris 6 Karl Wendt 16 Louis D’Arrigo 17 Anton Carenko 21 Michal Glogowski 29 Bogdan Sarnavskiy 33 Tomasz Wojtowicz 79 Kacper Sezonienko 94 Loup Diwan Gueho

Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Raków Częstochowa Zawodnik Powrót Bogdan Racovitan Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2025

Kontuzje i zawieszenia Lechia Gdańsk Zawodnik Powrót Bartosz Brylowski Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2025

Ekipa Papszuna zdecydowanym faworytem

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Zespół Medalików to bowiem jeden z faworytów do zdobycia mistrzostwa Polski w kampanii 2024/2025. Procentowe szanse na zwycięstwo wyglądają następująco – Raków Częstochowa otrzymał 67%, Lechii Gdańsk daje się 12%, natomiast prawdopodobieństwo remisu wynosi około 21%.

Pojedynek Rakowa Częstochowa z Lechią Gdańsk będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz obejrzysz bowiem na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pierwszy gwizdek sędziego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków wybrzmi już w najbliższy poniedziałek, 3 marca o godzinie 19:00.