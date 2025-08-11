Isak może odejść. Newcastle stawia kosmiczne warunki

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Isak poznał wymagania Newcastle

Jeżeli Alexander Isak odejdzie w tym okienku, to przeniesie się wyłącznie na Anfield Road. Tylko Liverpool może „zmieścić” reprezentanta Szwecji w wyjściowej jedenastce i jednocześnie jest w stanie spełnić wymagania finansowe Newcastle. A te, zgodnie z doniesieniami Lee Rydera, nie należą do najniższych.

Jakiej kwoty oczekują Sroki? Przynajmniej 150 milionów euro sumy podstawowej i bonusy – to warunki postawione przed potencjalnymi kontrahentami. Liverpool jest zainteresowany transferem, jednak w lecie wydał już blisko 300 milionów euro, co pozwala wątpić w kolejny hitowy ruch The Reds.

Isak próbuje wymusić przeprowadzkę, jednak jego zachowanie nie wpłynie na obniżenie żądań przez Newcastle. W przypadku napastnika możliwe są tylko następujące rozwiązania – albo mistrzowie Anglii przeprowadzą kolejny ogromny transfer, albo pozostanie on na St. James’ Park. W tej chwili coraz więcej wskazuje na scenariusz numer dwa.