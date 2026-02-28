Inter Mediolan wybiera się na zakupy do Liverpoolu. Jak się okazuje, nie tylko Giovanni Leoni trafił na ich celownik. Również Curtis Jones znalazł się na radarze włoskiego zespołu - przekazuje "Corriere dello Sport".

FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Curtis Jones na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan zakończył już przygodę w Lidze Mistrzów, w kompromitujący sposób przegrywając w dwumeczu z Bodo/Glimt i rozpoczął poszukiwania wzmocnień. Włoski klub poważnie zaczął myśleć o nadchodzącym letnim okienku transferowym. Najnowsze doniesienia sugerują, że Nerazzurri wybiorą się na zakupy do Liverpoolu. Na ich radarze znalazł się bowiem Giovanni Leoni.

Tymczasem „Corriere dello Sport” zdradza, że Inter Mediolan może pozyskać również innego piłkarza Liverpoolu. Wicemistrzowie Italii planują przeprowadzić głośny transfer, ponieważ w kręgu ich zainteresowań znalazł się również Curtis Jones. Pomocnik już zimą mógł trafić na Stadio Giuseppe Meazza, ale wówczas nie doszło do porozumienia między klubami.

Inter Mediolan bacznie monitoruje sytuację Curtisa Jonesa. Liverpool wciąż nie podjął decyzji w sprawie jego przyszłości. Pomocnik nie odgrywa znaczącej roli u Arne Slota, ale The Reds wciąż widzą w nim potencjał. Czas pokaże, jaką decyzję podejmą Anglicy i czy liderzy Serie A będą mogli zacząć negocjować transfer 25-latka.

Curtis Jones w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Liverpoolu. Statystyki pomocnika nie są wybitne. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie jedno trafienia, a także tyle samo asyst.