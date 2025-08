Inter znalazł alternatywę dla Lookmana. Agenci już pracują

PressFocus Na zdjęciu: Cristian Chivu

Christopher Nkunku łączony z Interem Mediolan

Inter Mediolan w letnim okienku transferowym ma zamiar wzmocnić ofensywę. Od dłuższego czasu na celowniku wicemistrzów Włoch znajduje się Ademola Lookman. Nerazzurri ruszyli już po gwiazdę Atalanty Bergamo, składając za niego oficjalną ofertę. Propozycja została jednak odrzucona. Na Stadio Giuseppe Meazza obecnie zatem szukają innych rozwiązań, choć Nigeryjczyk pozostaje ich priorytetem.

Najnowsze doniesienia transferowe z obozu Interu Mediolan przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż Inter Mediolan wytypował zawodnika, który jest alternatywą dla Ademoli Lookmana. W kręgu zainteresowań wicemistrzów Włoch znalazł się Christopher Nkunku z Chelsea. Transfer Francuza nie byłby tak trudny do zrealizowania. Agenci napastnika już pracują, aby zawodnik The Blues wylądował na Stadio Giuseppe Meazza.

Christopher Nkunku już kilka tygodni temu był łączony z Interem Mediolan. Później okazało się, że Nerazzurri całkowicie zrezygnowali z piłkarza The Blues. Wspomniane źródło jednak obecnie zaznacza, że wrócił temat reprezentanta Francji w drużynie wicemistrzów Włoch. Czas pokaże, czy ostatecznie zawodnik The Blues trafi do zespołu prowadzonego przez Cristiana Chivu.

W minionym sezonie Christopher Nkunku rozegrał 48 spotkań w koszulce Chelsea. Podopieczny Enzo Mareski może się pochwalić całkiem dobrymi liczbami. Francuzowi udało się bowiem zgromadzić na koncie 15 trafień, a także pięć asyst.