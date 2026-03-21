Inter rusza po gwiazdę ligowego rywala. Ogromna wycena

Inter Mediolan już myśli o nadchodzącym letnim okienku. Liderzy Serie A mają plan, aby osłabić swojego ligowego rywala. Na celowniku Nerazzurrich znalazł się Manu Kone z AS Romy, który jest wyceniany na 40 milionów euro - donosi "Calciomercato".

Manu Kone na radarze Interu Mediolan. Wysoka cena może być kłopotem

Inter Mediolan jest na dobrej drodze, aby wrócić na tron we włoskiej Serie A. Nerazzurri mają znaczną przewagę w tabeli nad rywalami i tylko kataklizm może ich pozbawić tytułu. Drużyna Cristiana Chivu jednak nie może zaliczyć tego sezonu do bardzo udanych. Plamę na trofeach może zostawić kompromitujący dwumeczu z Bodo/Glimt w 1/16 finału Ligi Mistrzów.

Letnie okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami, a Inter Mediolan już zaczął działać. Przede wszystkim liderzy Serie A poszukują nowego bramkarza, ale ich uwaga jest również skupiona na innych pozycjach. Jak się okazuje, po sezonie mogą poważnie osłabić AS Romę. Serwis „Calciomercato” poinformował, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Manu Kone.

Transfer reprezentanta Francji jednak nie będzie taki prosty do zrealizowania dla Interu Mediolan. AS Roma wycenia swojego gwiazdora na 40 milionów euro. Taka kwota przewyższa możliwości Nerazzurrich. Czas jednak pokaże, czy pomocnik zawita w letnim okienku transferowym na Stadio Giuseppe Meazza.

Manu Kone w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce AS Romy. Francuz zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.