Inter szuka następcy Dumfriesa. Celuje w byłego piłkarza Arsenalu

Inter Mediolan musi reagować po kontuzji Denzela Dumfriesa, który po operacji kostki wypadnie z gry na kilka miesięcy. Według La Gazzetta dello Sport klub analizuje styczniowe opcje transferowe na prawą flankę.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Norton-Cuffy na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan stracił Denzela Dumfriesa. Holender przeszedł operację w Londynie, a pierwsze prognozy mówią o przerwie trwającej nawet trzy miesiące. To zmusza Nerazzurrich do rozważenia działań jeszcze w zimowym oknie transferowym.

Inter Mediolan do tej pory radził sobie doraźnie. Na prawej stronie grali Luis Henrique oraz Carlos Augusto. Rozwiązanie to sprawdzało się krótkoterminowo, ale im bliżej decydującej fazy sezonu, tym większa presja na znalezienie bardziej stabilnej opcji.

Inter Mediolan według La Gazzetta dello Sport nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. W grę wchodzi zarówno transfer definitywny, jak i wypożyczenie do lata. Jednym z głównych kandydatów jest Brooke Norton-Cuffy z Genoi. To były piłkarz Arsenalu, który w obecnym sezonie stał się podstawowym zawodnikiem zespołu z Ligurii.

Inter Mediolan uważnie śledzi rozwój 21 latka. Norton-Cuffy rozegrał pełne 90 minut w czternastu z piętnastu spotkań Serie A. Opuścił tylko jeden mecz z powodu zawieszenia. Jeśli doszłoby do rozmów, cena może wynieść około dwudziestu milionów euro.

Inter Mediolan ma także atut pozasportowy. Klub utrzymuje dobre relacje z agencją RocNation, która reprezentuje zawodnika. Ta sama firma współpracowała wcześniej przy transferach Romelu Lukaku oraz obsługuje Federico Dimarco i Luisa Henrique. Na liście są też Marco Palestra z Atalanty oraz Rafik Belghali z Hellasu Verona.

Zobacz również: Wisła Kraków rusza po napastnika. Znamy szczegóły oferty