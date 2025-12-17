Wisła Kraków rusza po napastnika. Znamy szczegóły oferty

Wisła Kraków już w zimie chce pozyskać Łukasza Zjawińskiego. Biała Gwiazda zamierza złożyć konkretną ofertę za napastnika Polonii Warszawa. Szczegóły tej propozycji ujawnia Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Norbert Barczyk/ PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Polonia Warszawa

Wisła Kraków z ofertą za gwiazdę zaplecza Ekstraklasy

Pozycja lidera i dziesięć punktów przewagi nad strefą barażową – Wisła Kraków po 19 kolejkach jest na dobrej drodze, by w końcu wrócić do krajowej elity. Chociaż Biała Gwiazda to zdecydowanie najlepsza drużyna w pierwszoligowej stawce, również jej kadra wymaga wzmocnienia. Mariusz Jop nie ukrywa, że liczy na transfer napastnika.

Na celowniku krakowian znalazł się Łukasz Zjawiński. Snajper Polonii Warszawa jest związany z klubem kontraktem ważnym zaledwie do końca tego sezonu. Stołeczna ekipa chce zatrzymać swoją gwiazdę do końca rozgrywek, jedna jest świadoma, że w styczniu będzie miała ostatnią okazję na zarobek. Wisła zamierza wykorzystać tę sytuację i planuje złożyć konkretną ofertę za 24-latka.

Tomasz Włodarczyk ujawnia jej szczegóły. Biała Gwiazda ma zaproponować Polonii niewielką kwotę wykupu, wysoki procent od kolejnego transferu oraz premię, która trafi na konto Czarnych Koszul po awansie Wisły do Ekstraklasy. Redaktor naczelny z portalu Meczyki.pl sugeruje, że warszawianie nie przystaną na warunki ligowego rywala.