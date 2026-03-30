Inter sprzeda gwiazdę do Barcelony? Następcę znalazł w Arsenalu

Inter wskazuje na gwiazdę Arsenalu. To on zastąpi Bastoniego?
Inter Mediolan przez długi czas uważał Alessandro Bastoniego za nietykalnego, ale zmienił wobec niego nastawienie. Obecny sezon nie jest idealny w wykonaniu reprezentanta Włoch, dlatego ten stracił swój status w drużynie. Dochodzi do tego poważne zainteresowanie ze strony Barcelony, która wierzy, że jest w stanie sprowadzić go już tego lata.
Wiele zależy od nastawienia samego Bastoniego. Hiszpańskie media twierdzą, że doszło już do kontaktu między jego przedstawicielami a Deco. Stoper miał wyrazić chęć zmiany zespołu i gry pod wodzą Hansiego Flicka. Inter nie będzie stawał mu na drodze, o ile oczywiście Blaugrana zapłaci konkretną sumę. Kwota transferu może sięgnąć nawet 70 milionów euro.
Dla Interu byłoby to duże osłabienie, ale jednocześnie szansa na wzmocnienie drużyny. Kwota zarobiona z jego transferu zostałaby przeznaczona na sprowadzenie nowych twarzy. „Tuttomercato” informuje, że kandydatem do zastąpienia Bastoniego jest Riccardo Calafiori z Arsenalu. W ekipie Kanonierów jest tylko jednym z wielu, a do tego Mikel Arteta wystawia go na boku defensywy. Reprezentanta Włoch może skusić wizja bycia gwiazdą drużyny i ponownej gry na środku obrony. Inter liczy, że będzie on chętny na powrót do Serie A.