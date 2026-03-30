Inter sprzeda gwiazdę do Barcelony? Następcę znalazł w Arsenalu

Inter Mediolan przygotowuje się do sprzedaży Alessandro Bastoniego, który jest celem Barcelony. Jego następcą może zostać gwiazda Arsenalu - informuje "Tuttomercato".

Inter wskazuje na gwiazdę Arsenalu. To on zastąpi Bastoniego?

Inter Mediolan przez długi czas uważał Alessandro Bastoniego za nietykalnego, ale zmienił wobec niego nastawienie. Obecny sezon nie jest idealny w wykonaniu reprezentanta Włoch, dlatego ten stracił swój status w drużynie. Dochodzi do tego poważne zainteresowanie ze strony Barcelony, która wierzy, że jest w stanie sprowadzić go już tego lata.

Wiele zależy od nastawienia samego Bastoniego. Hiszpańskie media twierdzą, że doszło już do kontaktu między jego przedstawicielami a Deco. Stoper miał wyrazić chęć zmiany zespołu i gry pod wodzą Hansiego Flicka. Inter nie będzie stawał mu na drodze, o ile oczywiście Blaugrana zapłaci konkretną sumę. Kwota transferu może sięgnąć nawet 70 milionów euro.

Dla Interu byłoby to duże osłabienie, ale jednocześnie szansa na wzmocnienie drużyny. Kwota zarobiona z jego transferu zostałaby przeznaczona na sprowadzenie nowych twarzy. „Tuttomercato” informuje, że kandydatem do zastąpienia Bastoniego jest Riccardo Calafiori z Arsenalu. W ekipie Kanonierów jest tylko jednym z wielu, a do tego Mikel Arteta wystawia go na boku defensywy. Reprezentanta Włoch może skusić wizja bycia gwiazdą drużyny i ponownej gry na środku obrony. Inter liczy, że będzie on chętny na powrót do Serie A.