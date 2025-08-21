Inter dogadał się z reprezentantem Francji. Konkurent dla Zielińskiego

Inter Mediolan porozumiał się z Andym Dioufem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego - podaje Luca Bendoni ze stacji Sky Sports. 22-letni pomocnik rywalizowałby z Piotrem Zielińskim o miejsce w podstawowym składzie włoskiej ekipy.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andy Diouf

Andy Diouf coraz bliżej Interu Mediolan

Inter Mediolan intensywnie pracuje nad wzmocnieniem środka pola przed nadchodzącym sezonem. Klub ze Stadio Giuseppe Meazza wybrał już swojego głównego kandydata i jest nim pomocnik RC Lens – Andy Diouf. Wszystko wskazuje na to, że 22-letni Francuz w najbliższych tygodniach zostanie nowym zawodnikiem drużyny Nerazzurrich, która potrzebuje tego typu piłkarza. Co istotne, ewentualny transfer pomocnika może również wpłynąć na sytuację etatowego reprezentanta Polski – Piotra Zielińskiego – który gra w Mediolanie od lipca 2024 roku.

Jak informuje Luca Bendoni ze stacji „Sky Sports”, Inter Mediolan osiągnął już porozumienie z Andym Dioufem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Teraz kluczowym etapem pozostają negocjacje między klubami, które są na zaawansowanym etapie. Transakcja ma kosztować około 20 milionów euro plus ewentualne bonusy uzależnione od wyników sportowych. Włoski gigant liczy, że uda się sfinalizować operację jeszcze przed końcem okna transferowego, aby Cristian Chivu jak najszybciej miał do dyspozycji nowego zawodnika.

Andy Diouf to piłkarz o imponujących warunkach fizycznych – mierzy 187 centymetrów wzrostu i potrafi łączyć walory defensywne z atutami ofensywnymi. Jest wychowankiem Paris Saint-Germain, później reprezentował Stade Rennes, następnie rozwijał się w szwajcarskim FC Basel, aż w końcu trafił do RC Lens. Szybko zwrócił na siebie uwagę solidnymi występami w Ligue 1, co w 2024 roku zaowocowało debiutem w reprezentacji Francji. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 15 milionów euro, jednak zdaniem prasy Inter Mediolan będzie musiał zapłacić trochę więcej.