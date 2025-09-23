Inter mógł stracić kluczową postać. Fortuna z Arabii odrzucona

Piero Ausilio odrzucił propozycję Al-Hilal wartą nawet 10 milionów euro rocznie. Według „Tuttosport” dyrektor sportowy woli kontynuować pracę w Interze niż wyjechać do Arabii Saudyjskiej.

Alessio Morgese / Alamy live news Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Ausilio pozostaje w Mediolanie. Al-Hilal bez głośnego transferu dyrektora

Inter Mediolan może odetchnąć z ulgą. Dyrektor sportowy Piero Ausilio postanowił odrzucić intratną ofertę z Arabii Saudyjskiej i pozostać na San Siro. Według „Tuttosport” chodziło o propozycję z Al-Hilal, gdzie pracuje były trener Nerazzurrich Simone Inzaghi.

Już w sierpniu media informowały, że Ausilio otrzymał ofertę wartą 5 milionów euro podstawowej pensji plus dodatki. Łącznie jego wynagrodzenie mogło sięgnąć nawet 10 milionów euro za sezon. To trzykrotnie więcej niż obecnie zarabia w Interze. Mimo to dyrektor sportowy zdecydował się odrzucić propozycję.

Ausilio pracuje w Interze od ponad 15 lat. Zaczynał w strukturach młodzieżowych jako sekretarz akademii, a z czasem awansował na jedno z kluczowych stanowisk w klubie. Był odpowiedzialny za wiele transferów i budowę drużyny, która w ostatnich latach sięgała po sukcesy we Włoszech i Europie.

Oferta z Al-Hilal mogła być dla niego okazją do ponownej współpracy z Inzaghim, ale ostatecznie Ausilio pozostał wierny projektowi w Mediolanie. Jego decyzja jest ważnym sygnałem dla kibiców, którzy obawiali się utraty kolejnej kluczowej postaci po odejściu szkoleniowca.

Inter rozpoczął sezon ligowy od dwóch zwycięstw i dwóch porażek, zdobywając sześć punktów w czterech kolejkach. Latem drużynę objął Cristian Chivu, który zastąpił Inzaghiego. Teraz klub może liczyć na stabilność w pionie sportowym, a Ausilio ma kontynuować budowę zespołu zdolnego walczyć o najwyższe cele w Serie A.

