Inter Miami może przejąć cel transferowy Chelsea

Milton Delgado znalazł się na celowniku trzech klubów. Jak donosi argentyński serwis El Intransigente, Inter Miami włączył się do walki o utalentowanego pomocnika.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Suarez, Leo Messi i inni zawodnicy Inter Miami

Chelsea, Inter Miami i Sevilla rywalizują o pomocnika Boca Juniors

Milton Delgado to 20-letni defensywny pomocnik, który w ostatnich miesiącach przebojem wdarł się do pierwszego składu Boca Juniors. Młody zawodnik zadebiutował w zespole w 2024 roku, a od tamtej pory rozegrał 35 spotkań i zyskał opinię jednego z największych talentów w Argentynie. Występuje także w młodzieżowej reprezentacji, z którą brał udział w Mistrzostwach Świata U20.

Chelsea obserwuje go od dłuższego czasu. The Blues wciąż chcą stawiać na młode talenty, licząc, że to pozwoli zbudować mocny skład lub że w przyszłości przyniosą oni klubowi zarobek. Inter Miami także włączył się do rywalizacji o pozyskanie Delgado, który mógłby być kolejnym Argentyńczykiem w zespole.

Klub z MLS uważa, że byłby on świetnym partnerem Rodrigo De Paula, który dołączył latem z Atletico Madryt. Możliwość gry u boku Messiego to dla młodego piłkarza atrakcyjna opcja, dlatego Amerykanie liczą, że to przesądzi na ich korzyść. Zainteresowanie zawodnikiem wykazuje także Sevilla.

Kontrakt pomocnika z Boca Juniors obowiązuje do grudnia 2028 roku, a jego klauzula wykupu wynosi około 17 milionów euro. Argentyński klub obawia się utraty swojego wychowanka i planuje zaproponować mu nową umowę z wyższą klauzulą. Jednak Delgado może najpierw rozważyć inne opcje.

