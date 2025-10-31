Chelsea planuje transfer Argentyńczyka. Pomocnik może dołączyć zimą

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Boca Juniors może stracić kolejny diament. Milton Delgado łączony z Chelsea

Chelsea wciąż nie może złapać stabilnej formy w Premier League. Londyńczycy przegrali trzy z ostatnich pięciu spotkań, przez co spadli na 9. miejsce w tabeli. Szczególnie bolesna była niedawna porażka z beniaminkiem Sunderlandem (1:2) na Stamford Bridge, która spotęgowała frustrację wśród kibiców. Według doniesień angielskich mediów, w klubie rośnie niezadowolenie z wyników, a coraz śmielej mówi się o możliwej zmianie na stanowisku menedżera.

Jak donosi argentyński serwis „Boca Noticias”, The Blues są poważnie zainteresowani pozyskaniem Miltona Delgado, 20-letniego defensywnego pomocnika Boca Juniors. Zawodnik ma w kontrakcie klauzulę odstępnego w wysokości około 17 mln euro, którą Chelsea rozważa aktywować już w zimowym oknie transferowym. Jeśli londyńczycy zdecydują się na taki ruch, Boca Juniors nie będzie mogła zablokować transferu.

W bieżącym roku Delgado był również łączony z Manchesterem United. Defensywny pomocnik zdobył rozgłos podczas mistrzostw świata U-20, gdzie imponował opanowaniem i skutecznymi odbiorami piłki. Jego styl gry często porównywany jest do Rodriego z Manchesteru City. To typ zawodnika, który łączy odpowiedzialność defensywną z inteligentnym rozgrywaniem i spokojem pod presją. W barwach Boca Juniors 20-latek jest już etatowym członkiem pierwszego składu, a w trwającym sezonie rozegrał 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach, notując jedną asystę.

Pod wodzą Enzo Mareski Chelsea stopniowo odbudowuje formę, jednak wciąż brakuje równowagi i głębi w środku pola. Delgado mógłby stanowić uzupełnienie dla takich zawodników, jak Moises Caicedo czy Enzo Fernandez, a jednocześnie być inwestycją w przyszłość.