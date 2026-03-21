Inter Mediolan rozgląda się za nowym bramkarzem. Jak się okazuje, jeden z tropów liderów Serie A prowadzi do Realu Madryt. Na ich celowniku znalazł się Andrij Łunin - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Marco Canoniero / Alamy

Inter Mediolan jest na dobrej drodze, aby sięgnąć po tytuł mistrza Serie A. Kadra Nerazzurrich jednak nie jest wystarczająco dobra, aby zawojować w europejskich pucharach. Nie tak dawno mieliśmy tego przykład, kiedy drużyna Cristiana Chivu w kompromitujący sposób okazała się gorsza od Bodo/Glimt w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Nadchodzące letnie okienko zapowiada się zatem pracowicie w klubie ze Stadio Giuseppe Meazza.

Przede wszystkim Inter Mediolan rozgląda się za nowym bramkarzem, ponieważ prawdopodobnie dojdzie do rozstania z Yannem Sommerem. Nerazzurri mają na radarze wielu zawodników. A jeden z ich tropów prowadzi do Realu Madryt. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” informuje, że w kręgu zainteresowań liderów Serie A znalazł się Andrij Łunin.

Na ten moment Inter Mediolan jednak wstrzymuje się z pracami nad pozyskaniem bramkarza Realu Madryt. Ukrainiec obecnie jest tylko jedną z opcji. Priorytetem Nerazzurrich jest pozyskanie Guglielmo Vicario, który jest wręcz zdecydowany, żeby opuścić szeregi Realu Madryt.

Inter Mediolan najbliższe spotkanie rozegra już w niedzielny wieczór. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się z Fiorentiną w ramach 30. kolejki rozgrywek Serie A.