Inter Mediolan potwierdza. Sensacyjne odejście Inzaghiego!

Inzaghi odchodzi. Szok w Mediolanie

Inter Mediolan nie może zaliczyć sezonu 2024/2025 do satysfakcjonujących. Głównym celem było zdobycie mistrzostwa Włoch, ale na finiszu delikatnie lepsze okazało się Napoli. Nerrazzuri dość niespodziewanie znaleźli się za to w finale Ligi Mistrzów, ale tam zostali rozbici przez Paris Saint-Germain aż 0-5. Mimo tych niepowodzeń, włoski klub pragnął kontynuować współpracę z Simone Inzaghim, pod wodzą którego znacząco rozwinął się na przestrzeni ostatnich lat. Doniesienia o jego potencjalnych przenosinach do Arabii Saudyjskiej początkowo nie były traktowane zbyt poważnie, ale z czasem nabrały na sile.

Inzaghi musiał podjąć bardzo ważną decyzję. Jego wybór wywołał olbrzymi szok w Mediolanie, gdyż postanowił odejść do Al-Hilal. We wtorek Inter Mediolan oficjalnie potwierdził rozstanie ze szkoleniowcem. W oficjalnym komunikacie opublikował jego list potencjalny, skierowany do klubowej społeczności.

„Nadszedł czas, abym pożegnał się z tym klubem po czterech latach, podczas których dałem z siebie wszystko. Każdego dnia poświęcałem Interowi swoją pierwszą i ostatnią myśl dnia. Zostałem odwzajemniony profesjonalizmem i pasją przez zawodników, menedżerów i każdego pracownika klubu.” – przekazał.

Kontrakt z Al-Hilal pozwoli Inzaghiemu na roczne zarobki w postaci 26 milionów euro. Wśród głównych kandydatów na jego następcę Inter rozpatruje Cesca Fabregasa oraz Roberto De Zerbiego.