Inter Mediolan zamierza wzmocnić defensywę. Jak się okazuje, na ich radarze znalazł się Kim Min-jae z Bayernu Monachium. Nerazzurri będą mieli jednak spory problem z zatrudnieniem Koreańczyka - donosi Ekrem Konur.

Alessio Morgese / Alamy live news / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Kim Min-jae na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan w najbliższej przyszłości będzie musiał pozyskać nowego defensora, który będzie centralną postacią tej pozycji. Francesco Acerbi oraz Stefan de Vrij lada moment mogą zmienić otoczenie. Obaj zawodnicy są już wiekowi, przez co mają trudności z odnalezieniem odpowiedniej formy. Nerazzurri poszukują zatem obrońcę, który wejdzie w ich buty.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Interu Mediolan przekazuje Ekrem Konur. Otóż Nerazzurri wytypowali odpowiedniego kandydata do wzmocnienia środka defensywy. W kręgu zainteresowań wicemistrzów Italii znalazł się Kim Min-jae z Bayernu Monachium. Koreańczyk ma doświadczenie z gry w Serie A, ponieważ w przeszłości był graczem SSC Napoli.

Jak się okazuje, Inter Mediolan będzie miał jednak trudności z pozyskaniem Kim Min-jae’a. Koreańczyk w Bayernie Monachium zarabia 8-9 milionów euro rocznie. Taka kwota zdecydowanie przewyższa możliwości Nerazzurrich. Defensor bawarskiego zespołu znajduje się jeszcze na celowniku Juventusu, AC Milanu, Atletico Madryt oraz Tottenhamu Hotspur.

Kim Min-jae ostatnio nie odgrywa znaczącej roli w Bayernie Monachium. Reprezentant Korei Południowej jest tylko rezerwowym u Vincenta Kompany’ego. Defensor zatem poważnie może rozważyć zmianę barw klubowych.