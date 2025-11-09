Davide Frattesi w niedalekiej przyszłości może opuścić Inter Mediolan. Włoch wzbudza spore zainteresowanie, ponieważ znalazł się na radarach SSC Napoli, Juventusu oraz AS Romy - donosi "La Gazzetta dello Sport".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Davide Frattesi

Juventus, Napoli i Roma obserwują Davide Frattesiego

Davide Frattesi to niewątpliwie jeden z najważniejszych zawodników w reprezentacji Włoch. Pomocnik jednak przeżywa spore trudności w Interze Mediolan. 26-latek nie odgrywa znaczącej roli w zespole Nerazzurrch i jest tylko rezerwowym. Zawodnik jest niezwykle ambitny i od wielu miesięcy rozważa zmianę barw klubowych.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Davide Frattesiego przekazuje „La Gazzetta dello Sport”. Włoski dziennik poinformował, że włoski pomocnik jak najbardziej może lada moment opuści szeregi Interu Mediolan. 26-latek wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Znajduje się bowiem na celownikach Juventusu, SSC Napoli oraz AS Romy.

Kontrakt Davide Frattesiego z Interem Mediolan obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Nerazzurri nie są chętne rozstać się ze swoim zawodnikiem. Zainteresowane strony muszą zatem sięgnąć głęboko do portfela, aby na Stadio Giuseppe Meazza zmienili zdanie. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja w sprawie przyszłości reprezentanta Italii.

Davide Frattesi jest związany z Interem Mediolan od 2023 roku. Dotychczas włoski pomocnik rozegrał 99 spotkań w koszulce Nerazzurrich. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 15 trafień, a także dziewięć asyst.