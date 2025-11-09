Inter chce ściągnąć wielki talent. Ciekawy transfer na horyzoncie

Inter Mediolan poluje na środkowego obrońcę. Według informacji portalu Voetbalnieuws.be, Joel Ordonez z Club Brugge może zimą dołączyć do włoskiego giganta.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Joel Ordonez łączony z Interem

Inter Mediolan w bieżącym sezonie poniósł już trzy porażki w 10 meczach Serie A i wciąż pozostaje w czołówce tabeli. Po tym jak w poprzedniej kampanii mistrzostwo kraju trafiło do SSC Napoli, Nerazzurri chcą odzyskać Scudetto, choć gra defensywna zespołu momentami pozostawia wiele do życzenia. Inter stracił już 12 goli, co jest wynikiem wyraźnie gorszym niż u głównych rywali. Dla porównania zawodnicy Romy dali się pokonać zaledwie pięć razy.

Według doniesień portalu Voetbalnieuws.be, mediolańczycy poważnie rozważają transfer Joela Ordoneza, utalentowanego środkowego obrońcy Club Brugge. 21-letni Ekwadorczyk w ostatnich miesiącach znalazł się na radarach wielu europejskich klubów. Dla wicemistrzów Włoch Utalentowany defensor stał się jednym z głównych celów nadchodzącego zimowego okna transferowego.

Zespół Cristiana Chivu szuka wzmocnień w defensywie oraz następcy dla doświadczonych stoperów. Joel Ordonez jest ceniony za dynamikę, siłę fizyczną i duży potencjał. W belgijskim Club Brugge występuje od połowy 2023 roku.

Belgijskie media informują, że klub z Mediolanu może podjąć konkretne kroki w sprawie transferu Ekwadorczyka już w styczniu. W obecnym sezonie Ordonez rozegrał 14 meczów i zdobył jednego gola. Łącznie spędził na boisku nieco ponad 1000 minut we wszystkich rozgrywkach. Portal Transfermarkt.de wycenia młodego stopera na 28 milionów euro.