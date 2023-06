fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Walski

Michał Walski to drugi po Mateuszu Cholewiaku letni transfer Puszczy Niepołomice

Pomocnik związał się rocznym kontraktem z opcją przedłużenia

W poprzednim sezonie 26-latek grał dla Sandecji Nowy Sącz

Beniaminek pragnie się utrzymać

Puszcza Niepołomice po sensacyjnym awansie do Ekstraklasy nie zamierza się zatrzymywać. Przez ekspertów jest skazywana na pożarcie, dlatego zamierza utrzeć im nosa. Beniaminek w piątek sfinalizował dwa letnie transfery. Pierwszym z nich został Mateusz Cholewiak, a chwilę później ogłoszony został również Michał Walski.

26-latek w poprzednim sezonie występował dla pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz. W 28 spotkaniach strzelił cztery bramki, co nie wystarczyło jego zespołowi do utrzymania. Sandecja spadła do drugiej ligi, lecz sam Walski będzie miał okazję pokazać swoje umiejętności w Ekstraklasie. Pomocnik podpisał z Puszczą Niepołomice roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

✍️𝗪𝗮𝗹𝘀𝗸𝗶 dołącza do drużyny Puszczy Niepołomice!



Co ciekawe, Walski miał już okazję sprawdzić się na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W trakcie swojej kariery grał także dla Pogoni Szczecin oraz Ruchu Chorzów.

