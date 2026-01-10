Ibrahimović bliski nowego klubu. Transfer napastnika przesądzony

Maximilian Ibrahimović dołączy do Ajaxu Amsterdam z Milanu. Syn legendarnego Zlatana zostanie wypożyczony do Holandii z opcją wykupu - informuje "De Telegraaf".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Maximilian Ibrahimović

Maximilian Ibrahimović dołącza do Ajaxu. Syn Zlatana wraca do klubu ojca

Zlatan Ibrahimović rozpoczął swoją piłkarską karierę w Malmo, a następnie występował m.in. w Ajaksie Amsterdam, Barcelonie, AC Milan i Paris Saint-Germain. Teraz w jego ślady podąża syn Maximilian, który od 2022 roku występuje w młodzieżowych zespołach Rossonerich. Napastnik nie miał jednak okazji zaprezentować się w seniorskim zespole włoskiego giganta.

Wszystko wskazuje na to, że 19-latek w drugiej części sezonu nie będzie kontynuował kariery we Włoszech. Maximilian zwiąże się z Ajaxem na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu, o czym donosi dziennik „De Telegraaf”. Milan zachował klauzulę odsprzedaży, co oznacza, że w przyszłości będzie miał wpływ na ewentualny powrót zawodnika.

W trwającym sezonie Maximilian rozegrał 17 spotkań w młodszych kategoriach wiekowych Milanu, zdobywając pięć bramek i notując cztery asysty. Transfer do Ajaxu daje mu szansę na zdobycie cennego doświadczenia w jednej z najlepszych akademii piłkarskich Europy i kontynuowanie kariery w byłym zespole swojego ojca.

Ajax w Eredivisie zajmuje obecnie trzecią pozycję w tabeli, ustępując miejsca tylko Feyenoordowi Rotterdam i PSV Eindhoven. W listopadzie klub pożegnał się z Johnem Heitingą. Jego miejsce zajął Fred Grim, który dotychczas poprowadził zespół w dziewięciu spotkaniach.