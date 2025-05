Real potrzebuje nowego stopera. Ściągnie gwiazdę Premier League?

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Eder Militao i Antonio Rudiger

Ibrahima Konate na radarze Realu Madryt

Aktualny sezon pokazał, że kadra Realu Madryt jest źle skonstruowana. W drużynie Królewskich kuleje chociażby pozycja stopera, co uwidoczniło się, gdy Antonio Rudiger, Eder Militao i David Alaba nabawili się poważnych kontuzji. W tym momencie Carlo Ancelotti ma do dyspozycji tylko Raula Asencio, Jesusa Vallejo oraz Jacobo Ramona. To oznacza, iż w ostatnich meczach tej kampanii na środku defensywy najprawdopodobniej będziemy oglądali nominalnego pomocnika, a mianowicie Aureliena Tchouameniego.

Wszystko wskazuje na to, że Real Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie dążył do pozyskania nowego stopera. Kto przeprowadzi się na Santiago Bernabeu? Wiele zależy od nowego trenera, którym najprawdopodobniej zostanie Xabi Alonso. Jak podaje hiszpański portal „Defensa Central”, 43-letni szkoleniowiec widziałby w zespole Los Blancos gwiazdę Liverpoolu – Ibrahimę Konate. 21-krotny reprezentant Francji już wcześniej był łączony z przenosinami do mistrza La Ligi.

Taki transfer jest prawdopodobny, z uwagi na wygasający w połowie 2026 roku kontrakt zawodnika. Jeśli 25-latek nie przedłuży umowy z ekipą The Reds, to niemal na pewno otrzyma zgodę na odejście. Angielski klub nie chce bowiem stracić go za darmo, co byłoby możliwe po zakończeniu sezonu 2025/2026. W trwającej kampanii mierzący 194 centymetry obrońca rozegrał 39 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 2 asysty, czym pomógł Liverpoolowi wygrać mistrzostwo Anglii. Wartość rynkowa wychowanka Paris FC wynosi 60 mln euro.