Liverpool interesuje się argentyńskim diamentem. Klauzula warta 100 mln euro

Ian Subiabre obserwowany przez Liverpool

Liverpool od lat słynie z doskonałego skautingu, który regularnie przynosi efekty w postaci sprowadzania utalentowanych młodych zawodników. To właśnie dzięki temu do klubu trafili w ostatnich latach tacy piłkarze jak Rio Ngumoha, Giovanni Leoni czy Trey Nyoni. Niewykluczone, że mistrzowie Premier League ponownie ruszą na transferowe łowy, tym razem kierując wzrok ku Ameryce Południowej. Na celowniku giganta z Anfield znalazł się bowiem obiecujący argentyński skrzydłowy.

Jak poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Ekrem Konur, Liverpool bacznie monitoruje postępy, jakie notuje Ian Subiabre. 18-letni prawy napastnik na co dzień występuje w River Plate i zasłynął znakomitymi występami podczas ostatnich mistrzostw świata U-20. Jego reprezentacja Argentyny dotarła aż do finału, w którym uległa Maroku 0:2, a sam Subiabre zdobył w trakcie tego turnieju dwie bramki, czym zwrócił na siebie uwagę skautów europejskich potentatów.

Atutem Iana Subiabre’a jest bez wątpienia wszechstronność – może występować jako prawy skrzydłowy, lewy atakujący lub klasyczny środkowy napastnik. Niedawno zadebiutował w pierwszym zespole River Plate, gdzie rozegrał dotychczas 19 meczów, notując 1 gola i 1 asystę. Co ciekawe, jego klauzula odstępnego wynosi aż 100 milionów euro, więc zainteresowane kluby – w tym również Chelsea, Arsenal oraz Manchester City – muszą liczyć się z ogromnym wydatkiem.