Pressfocus Na zdjęciu: Gabri Veiga

Celta Vigo może liczyć na spore pieniądze za swoją perełkę

Gotowość do transferu wyrażają angielskie kluby

Zawodnik preferuje jednak Real Madryt

Real Madryt na pole position w walce o hiszpańską perełkę

Real Madryt konsekwentnie odmładza środek pola. To stolicy Hiszpanii przenieśli się już Camavinga i Tchouameni, a ich śladem może podążyć Jude Bellingham. Niewykluczone, że Anglik nie będzie jedynym nowym pomocnikiem.

W sezonie 2022/2023 formą w Celcie Vigo imponuje Gabri Veiga. 20-letni hiszpański pomocnik w bieżącej kampanii strzelił dziewięć goli i zaliczył trzy asysty, czym wzbudził zainteresowanie klubów Premier League.

Angielskie ekipy są gotowe aktywować klauzulę wykupu 20-latka (40 milionów euro). Zanim Veiga trafi do Anglii, woli on poczekać na reakcję Realu, który jest jego priorytetem. Królewscy obserwują Hiszpana i mogą go kupić niezależni od pozyskania Bellinghama.

