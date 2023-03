Źródło: The Sun

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kaoru Mitoma

Manchester United rozgląda się za nowym skrzydłowym

Na celowniku znalazł się Kaoru Mitoma

Zawodnika Brighton na swoich radarach ma także Manchester City i Arsenal

Japończyk zasili szeregi Czerwonych Diabłów?

Manchester United planuje latem transferową ofensywę. Poza napastnikiem i środkowym obrońcą, czyli dwoma priorytetami, celem jest również wzmocnienie skrzydeł. Wszystko wskazuje na to, że po sezonie zespół opuszczą Anthony Elanga oraz Anthony Martial. Szwed może trafić na wypożyczenie, zaś Francuz definitywnie wyprowadzi się z Old Trafford. W ich miejsce powinien zameldować się nowy zawodnik.

Kandydatów nie brakuje, natomiast spore wrażenie na władzach oraz sztabie szkoleniowym angielskiego giganta budzi Kaoru Mitoma. Po odejściu Leandro Trossarda Japończyk przejął pałeczkę lidera formacji ofensywnej i radzi sobie w tej roli doskonale.

25-latek to kolejny piłkarz Brighton typowany do wielkiego transferu. Interesuje się nim nie tylko Manchester United, bowiem o pozyskanie go powalczą także Manchester City i Arsenal.

