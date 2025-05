Newcastle rusza na łowy do Liverpoolu. Ambitny cel transferowy

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Harvey Elliott może zamienić Liverpool na Newcastle United

Harvey Elliott nie może liczyć na regularne występy w Liverpoolu, gdzie panuje ogromna konkurencja. 22-letni pomocnik chciałby być zawodnikiem podstawowego składu, czego nie zapewni mu szkoleniowiec drużyny The Reds – Arne Slot. W związku z tym jego przeprowadzka do innego klubu jest bardzo prawdopodobna. Niewykluczone, że młodzieżowy reprezentant Anglii przeniesie się do ligowego rywala Liverpoolu. Zdaniem brytyjskich mediów taki scenariusz jest możliwy.

Z najnowszych informacji portalu „TEAMtalk” wynika bowiem, że Harvey Elliott przykuł uwagę Newcastle United. Sroki planują dodać do swojego składu kreatywnego pomocnika, dlatego skierowały swój wzrok na urodzonego w Londynie piłkarza, który za takiego uchodzi. Co więcej, 22-latak ma być głównym celem transferowym zdobywców Pucharu Ligi Angielskiej. Czas pokaże, czy mierzący 170 centymetrów playmaker ostatecznie wzmocni szeregi Newcastle United.

Harvey Elliott występuje w barwach Liverpoolu od lipca 2019 roku, gdy przeniósł się na Anfield Road za niespełna 2 miliony euro z Fulham, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Od tamtej pory środkowy pomocnik rozegrał 143 spotkania, zdobył 14 bramek i zaliczył 19 asyst. Jednak warto podkreślić, że angielski zawodnik najczęściej meldował się na boisku poprzez wejście z ławki rezerwowych. Wartość rynkowa Harveya Elliotta wynosi 35 milionów euro, więc Newcastle United musiałoby się liczyć z podobnym wydatkiem.