Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu - trener Interu Mediolan

Harvey Elliott przeprowadzi się do Serie A?

Harvey Elliott nie może liczyć na regularne występy w Liverpoolu, dlatego jego przeprowadzka podczas letniego okienka transferowego jest prawdopodobnym scenariuszem. Jeśli ofensywny pomocnik zdecyduje się na zmianę otoczenia, to na pewno nie będzie narzekał na brak zainteresowania. W ostatnich tygodniach 22-letni Anglik był bowiem łączony z West Hamem United, Leeds United, Borussią Dortmund oraz Lipskiem, a teraz do wyścigu o podpis piłkarza dołączyli dwaj giganci Serie A.

Mianowicie, według najnowszych informacji przekazanych przez włoski portal „Foot Italia” chrapkę na zakontraktowanie Harveya Elliotta mają również Inter Mediolan oraz Juventus. Zarówno Nerazzurri, jak i Bianconeri szukają poważnego wzmocnienia środka pola, a świeżo upieczony mistrz Europy U-21 wydaje się idealnym kandydatem. Sprowadzenie utalentowanego pomocnika wiązałoby się ze sporym wydatkiem, ponieważ Liverpool wycenił swojego zawodnika na mniej więcej 50 milionów funtów.

Harvey Elliott przywdziewa koszulkę zespołu The Reds od lipca 2019 roku, kiedy trafił do akademii Liverpoolu za 1,7 miliona euro z Fulham, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Dwa lata później udało mu się awansować do pierwszej drużyny. Ponadto występował na podstawie wypożyczenia w Blackburn Rovers. Perspektywiczny zawodnik na boiskach Premier League rozegrał łącznie 94 spotkania, zdobył 5 bramek i zaliczył 13 asyst. Umowa angielskiego piłkarza z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.