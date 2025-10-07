Harry Kane zdecydował. Napastnik zabrał głos ws. przyszłości

Harry Kane znakomicie spisuje się w Bayernie Monachium. Anglik w rozmowie z "The Guardian" podkreślił, że chce dalej kontynuować karierę w Niemczech, odrzucając tym samym zainteresowanie z Premier League.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane chce zostać w Bayernie

Harry Kane jest gwiazdą Bayernu Monachium i idzie po kolejne rekordy strzeleckie. Napastnik zdobył w tym sezonie już 18 bramek w 10 meczach. Kapitan reprezentacji Anglii jest obecnie w połowie czteroletniego kontraktu, który podpisał latem 2023 roku, przechodząc z Tottenhamu Hotspur za 95 milionów euro.

Dla 32-latka transfer do Bundesligi był przełomowy. W Tottenhamie Kane nie zdobył żadnego trofeum, natomiast w Niemczech może pochwalić się już mistrzostwem Bundesligi oraz Superpucharem Niemiec. Od miesięcy media spekulują o przyszłości Kane’a. Wśród możliwych scenariuszy pojawił się powrót do Premier League, w tym do Tottenhamu, a także transfer do Barcelony, gdzie miałby zastąpić Roberta Lewandowskiego.

Sam Kane podkreśla w rozmowie z „The Guardian”, że jego wcześniejsze deklaracje o powrocie do Anglii nie są już aktualne. – W mojej karierze nauczyłem się, że są różne sytuacje i różne momenty. Teraz jestem w pełni oddany Bayernowi – zaznaczył Anglik.

– Kolejne trofea dają motywację, by robić więcej i być jeszcze lepszym. Każdy sukces napędza mnie do dalszej pracy. Teraz skupiam się na tym, co mogę osiągnąć w kolejnych sezonach z Bayernem – dodał. Warto dodać, że władze monachijskiego giganta są także przekonane w sprawie przyszłości Kane’a. Angielski snajper na poziomie Premier League zdobył aż 213 bramek w 320 meczach.