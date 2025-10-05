Harry Kane jest przymierzany do zmiany klubu latem przyszłego roku. Bayern Monachium nie ma wątpliwości ws. przyszłości Anglika. W rozmowie ze Sky medialne plotki uciął dyrektor Bawarczyków.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane może zostać w Bayernie przez kilka lat

Harry Kane podczas pobytu w Bayernie Monachium udowadnia, że należy do grona najlepszych napastników na świecie. Anglik osiąga niesamowite liczby od momentu, gdy został piłkarzem Bawarczyków. W 106 meczach zdobył aż 103 gole i zanotował 29 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku, co wywołało masę informacji o potencjalnej zmianie klubu.

O transferze napastnika myśli przede wszystkim Barcelona, która szuka następcy Roberta Lewandowskiego. Nie brakuje również doniesień łączących piłkarza z powrotem do Premier League. W Anglii interesują się nim: Tottenham i Manchester United.

Kane wydaje się odcinać od medialnych spekulacji, skupiając się tylko i wyłącznie na obecnym sezonie. Trzeba powiedzieć, że robi to doskonale, ponieważ początek rozgrywek wyszedł mu niemal perfekcyjnie. W 10 spotkaniach zdobył 18 goli i zaliczył 3 asysty. Z racji wybitnej formy oraz plotek transferowych na temat przyszłości piłkarza głos zabrał Christoph Freund, czyli dyrektor Bayernu.

– Zarówno my, jak i strona Harry’ego Kane’a, z łatwością możemy sobie wyobrazić kontynuowanie współpracy po zakończeniu obecnego kontraktu. Harry czuje się w Monachium bardzo dobrze. Dlatego mamy nadzieję, że zostanie w Monachium jeszcze na kilka lat – powiedział Freund w rozmowie ze Sky90, cytowany przez Fabrizio Romano.