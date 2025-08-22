dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane trafił na listę życzeń FC Barcelony

Harry Kane po sezonie 2025/2026 może opuścić Bayern Monachium. Wszystko za sprawą wpisanej w kontrakt klauzuli odejścia. Według niektórych źródeł od 1 lipca 2026 roku Anglika będzie można wykupić za 56 milionów funtów. To naprawdę atrakcyjna cena za zawodnika, który wciąż ma przed sobą kilka lat gry na najwyższym poziomie.

Zainteresowanie transferem Kane’a wyraziła FC Barcelona. Anglik stał się dla Dumy Katalonii jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Roberta Lewandowskiego. Władze klubu z Camp Nou są gotowe ruszyć z ofertą za napastnika, jeśli nie uda się im pozyskać Juliana Alvareza z Atletico Madryt. To właśnie Argentyńczyk jest traktowany priorytetowo.

W ostatnich latach Harry Kane imponował przede wszystkim regularnością. Ponadto styl życia angielskiego napastnika pozwala wierzyć, że jego kariera na wysokim poziomie może potrwać przynajmniej tak długo, jak ma to miejsce w przypadku Roberta Lewandowskiego. Te dwa argumenty przemawiają do FC Barcelony.

W sezonie 2024/2025 snajper Bayernu Monachium ponownie był jednym z najlepszych na świecie. W 51 meczach zdobył 41 bramek i do tego dołożył 14 asyst. Jego umiejętność gry tyłem do bramki oraz kreatywność to kolejne aspekty, które czynią go dobrym kandydatem do wspólnej gry z gwiazdami Blaugrany.