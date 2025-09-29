Harry Kane kuszony lukratywną ofertą. Anglik długo się nie zastanawiał

Harry Kane jest celem transferowym gigantów z Arabii Saudyjskiej. Tam Anglik mógłby liczyć na lukratywne zarobki, ale według serwisu talkSPORT w ogóle nie rozważa takiej propozycji.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane zdecydował ws. przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej

Harry Kane od początku sezonu 2025/2026 imponuje wysoką formą i prawdopodobnie jest obecnie najlepszym środkowym napastnikiem świata. W związku z tym wokół Anglika ponownie pojawiło się sporo spekulacji. Media regularnie zastanawiają się, jaki kierunek na przyszłość obierze gwiazdor Bayernu.

32-latek ma kontrakt z Bawarczykami do 2027 roku. Niemniej jednak w jego umowie znajduje się klauzula, która umożliwia mu odejście po bardzo atrakcyjnej cenie. Według doniesień portalu Bild Harry Kane może zmienić klub za około 65 milionów euro. Są jednak pewne warunki, a mianowicie zainteresowane kluby muszą przekonać napastnika do końca stycznia 2026 roku. Po tym terminie klauzula przestanie działać.

W ostatnich tygodniach sporo mówiło się o tym, że Kane może zastąpić Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Ponadto pojawiły się doniesienia o Arabii Saudyjskiej, która nieustannie przyciąga największe gwiazdy futbolu.

Jak się okazuje, gwiazdor Bayernu nie ma zamiaru wyjeżdżać na Bliski Wschód i odrzuca możliwość przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. To jasny sygnał, że Anglik woli pozostać na najwyższym poziomie w Europie.