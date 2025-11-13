Harry Kane stał się głównym celem Barcelony, a ponadto dostał wielką ofertę z Arabii Saudyjskiej. Anglik nie wyklucza odejścia z Bayernu Monachium.

Harry Kane jest jednym z głównych celów FC Barcelony, która szuka następcy Roberta Lewandowskiego. Jak poinformował The Guardian, Anglik ma w kontrakcie klauzulę odejścia w wysokości 60 milionów euro, co czyni go realnym celem dla wielu czołowych klubów.

Anglik w tym sezonie imponuje formą i ma już na koncie 26 goli w 22 meczach. Jednak pomimo tego nie wyklucza zmiany otoczenia, o czym donosi kataloński SPORT. Co prawda napastnik deklarował chęć pozostania w Bayernie Monachium, ale wciąż nie rozpoczęto rozmów o nowym kontrakcie. Według źródeł bliskich zawodnikowi ten fakt może być sygnałem, że Kane rzeczywiście myśli o przeprowadzce.

Na biurku Anglika pojawiła się również lukratywna oferta z Arabii Saudyjskiej. Rzekomo Harry Kane poprosił o czas na podjęcie decyzji, czekając na rozwój sytuacji na rynku europejskim. Wydaje się, że piłkarz ma świadomość wielkiego zainteresowania wokół niego i chce podjąć najlepszą możliwą decyzję w końcowym etapie swojej kariery.

Barcelona natomiast postrzega go jako idealne wzmocnienie ataku i chciałaby powtórzyć schemat transferu Lewandowskiego. Jednocześnie sam zawodnik miałby być otwarty na grę w Hiszpanii, gdzie widzi szansę na dalsze sukcesy.