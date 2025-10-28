Haaland wybrany na następcę gwiazdy! Gigant planuje hit

Erling Haaland może zmienić klubowe barwy. Transfer Norwega ma dojść do skutku, jeżeli Real Madryt opuści jedna z gwiazd. Portal Don Balon przekonuje, że napastnik przeniesie się na Santiago Bernabeu.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland zastąpi Brazylijczyka?

Manchester City obawia się, że jeżeli Real Madryt straci jednego z kluczowych zawodników, to będzie chciał zastąpić go Norwegiem. Portal Don Balon twierdzi, że na celowniku Królewskich znalazł się Erling Haaland. Tylko napastnik Obywateli będzie w stanie „wynagrodzić” Los Blancos stratę Viniciusa Juniora.

Pożegnanie Brazylijczyka to coraz bardziej realny scenariusz. 25-latek od dłuższego czasu nie jest w najlepszych stosunkach z Xabim Alonso. Wychowanek Flamengo twierdzi, że jego rola w drużynie wyraźnie się zmniejszyła, a Hiszpan przestał mu ufać.

W przypadku gdy Vinicius zdecyduje się odejść z Madrytu lub klub postanowi wystawić go na listę transferową, jego miejsce ma zająć Haaland. Real od dłuższego czasu marzy o norweskim snajperze, a potencjalna sprzedaż „problematycznej” gwiazdy umożliwi walkę o napastnika Obywateli.

Kontrakt Erlinga Haalanda z City obowiązuje do 30 czerwca 2034 roku. Natomiast Vinicius Junior jest związany z Los Blancos umową ważną do końca sezonu 2026/27.