Haaland przed wielkim transferem! Hiszpański gigant poświęci dwie gwiazdy

Erling Haaland to wymarzony transfer Florentino Pereza. Real Madryt jest gotowy poświęcić dwie gwiazdy, aby pozyskać napastnika. Norweg miałby zająć miejsce Viniciusa Juniora i Rodrygo - informuje serwis footballtransfers.com.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Real Madryt chce sprzedać dwie gwiazdy, aby kupić Haalanda

Erling Haaland to jeden z najlepszych obecnie piłkarzy na świecie. Norweg imponuje formą w obecnym sezonie, mając na swoim koncie 14 goli w 10 meczach we wszystkich rozgrywkach. Choć ma ważną umowę z Man City do czerwca 2034 roku, to nie brakuje informacji o możliwym transferze. Głównie w gronie potencjalnych kierunków wymienia się FC Barcelonę i Real Madryt.

Większe szanse na sfinalizowanie spektakularnego transferu wydają się mieć Królewscy. Real Madryt ma w planach sprzedaż dwóch gwiazd, aby zarobić 350 milionów euro. Z klubem mieliby pożegnać się Vinicius Junior i Rodrygo.

Jak poinformował serwis footballtransfers.com zarobione pieniądze mają zostać zainwestowane w nowego napastnika. Tym ma być Erling Haaland. Oprócz nowej dziewiątki Xabi Alonso szuka także środkowego obrońcy i pomocnika. Warto dodać, że 25-latek to wymarzony transfer prezydenta klubu – Florentino Pereza.

Haaland dołączył do Manchesteru City latem 2022 roku z Borussii Dortmund za 60 mln euro. W styczniu bieżącego roku podpisał ponad dziewięcioletnią umowę z Obywatelami. Nowy kontrakt to jedna z najwyższych umów w historii sportu. Od momentu przeprowadzki do Anglii zagrał dla The Citiziens 156 spotkań, w których zdobył 138 goli.